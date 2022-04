Salon gastronomique Omnivore, 30 avril 2022, .

Salon gastronomique Omnivore

2022-04-30 – 2022-05-02

Du samedi 30 avril au Lundi 2 mai 2022

Palais des Congrès – Place de l’Hermitage

Samedi et dimanche – 10h00 à 19h00

Lundi – 10h00 à 18h00

Tarifs :

En ligne : 10€ pour 3 jours

Sur place : 15€ pour 3 jours (Carte bancaire et espèces)

Samedi 30 avril 2022

OMNIVARIOUS PARTY !

Vivez une soirée exceptionnelle dans le cadre inédit de l’Orangerie de la BaieEnvie de vivre un moment insolite ? Imaginez :

20h30 : RDV est donné dans un lieu inattendu, au coeur du Parc Equestre…Tous vos sens sont en éveil : la vue est magnifique, les douces températures du printemps et de la musique tendance vous invitent à vous détendre, vos papilles olfactives s’agitent … mais oui 7 chefs talentueux vous régalent ce soir* et préparent devant vous quelques condensés de leurs meilleurs mets … ça y est vos papilles gustatives vous font saliver !

21h12 : coucher de soleil sur la baie de Canche … un régal dans tous les sens du terme !

23h : la soirée se prolonge par un DJ Set

* “Walking diner” composé d’un menu dégustation en 7 plats concoctés par des chefs de renom dont Alexandre Gauthier (Parrain du Festival) et Florent Ladeyn

1 coupe de bienvenue offerte

Boissons en supp / bar ouvert toute la soirée

Tarif : 79€ (nombre de places limité)

Réservation au 03.21.06.72.00

50 chefs, pâtissiers et artisans réunis pour 3 jours de démonstrations, rencontres, tables rondes, dégustations, grandes tablées et soirées festives.

Au programme de cette édition Touquettoise, dîner des grands chefs, concert privé, food corner, rencontres et tables rondes avec les étudiants du lycée hôtelier et marché du terroir !

Un point cardinal : Le goût des Hauts-de-France

Pour sa première édition, OMNIVORE NORD fait de l’OMNIVORE :

il bouscule les codes, interroge les enjeux de la profession dans un cadre festif et met en scène des chefs contemporains qui portent une vision singulière de la cuisine des Hauts-de-France, et plus largement du Nord avec la présence de chef.fe.s belges. Toutes et tous mettront en valeur et à l’honneur leur région si riche de produits et de savoirfaire et animée par des valeurs de transmission et de partage.

Estampillée du label Région Européenne de la Gastronomie 2023, la région Hauts-de-France était la destination idéale pour initier ce tour de France d’Omnivore.

Alexandre Gauthier, l’évidence

Alexandre Gauthier, Omnivore Nord est porté par un parrain d’exception, enfant du pays, figure emblématique de la cuisine contemporaine et fidèle d’Omnivore : Alexandre Gauthier !

Ambassadeur reconnu de son territoire et du festival qui l’a récompensé de nombreuses fois (Prix Révélation en 2006, Prix Créateur en 2010 et 2012), il représentera cette première édition en région et toute la philosophie

de la gastronomie créative qu’il porte en tant que chef et en tant qu’homme :

“C’est une chance et une fierté qu’Omnivore pose ses valises dans le Nord et sur la Côte d’Opale.

Une chance de pouvoir faire résonner la richesse des ressources terrestres, marines et humaines de notre grand et incroyable territoire, finalement méconnu. Je souhaite que chaque acteur de l’alimentation éthique et raisonnée des Hauts-de-France prenne part à la réussite et le succès de cet événement que j’espère pérenne.”

Alexandre Gauthier – La Grenouillère **

office-tourisme@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 https://www.omnivore.com/fr

dernière mise à jour : 2022-04-15 par