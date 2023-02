Salon gastronomie et vins Valexpo Oyonnax Catégories d’Évènement: Ain

Oyonnax

Salon gastronomie et vins Valexpo, 24 mars 2023, Oyonnax . Salon gastronomie et vins 88 cours de Verdun Valexpo Oyonnax Ain Valexpo 88 cours de Verdun

2023-03-24 – 2023-03-26

Valexpo 88 cours de Verdun

Oyonnax

Ain Evènement incontournable pour les gourmets, amateurs et passionnés ! valexpo@oyonnax.fr +33 4 74 77 35 96 Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Ain, Oyonnax Autres Lieu Oyonnax Adresse Oyonnax Ain Valexpo 88 cours de Verdun Ville Oyonnax lieuville Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Departement Ain

Oyonnax Oyonnax Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyonnax /

Salon gastronomie et vins Valexpo 2023-03-24 was last modified: by Salon gastronomie et vins Valexpo Oyonnax 24 mars 2023 88 cours de Verdun Valexpo Oyonnax Ain Ain Valexpo Oyonnax

Oyonnax Ain