Salon Gastronomie et Vins Chapit’O Aire événementiele, 26 novembre 2021, 45400.

Salon Gastronomie et Vins

du vendredi 26 novembre au lundi 29 novembre à Chapit’O Aire événementiele

A VOS AGENDAS ! Le Salon Gastronomie & Vins d’Orléans revient du 26 au 29 novembre 2021 au Chapit’O à Fleury-les-Aubrais pour le plus grand plaisir des gourmands ! Venus de toute la France, près de 230 exposants vous invitent à découvrir l’univers de la gastronomie et du viticole. Une véritable invitation au voyage gustatif ! Au programme : animations, concours des boulangers, dégustations, démonstrations culinaires et conférences seront prévus avec la participation d’élèves et de professionnels des métiers de bouche. La grande nouveauté 2021, le Village des Brasseurs proposera une découverte pédagogique avec une exposition sur la fabrication de la bière et une offre commerciale diversifiée, 24 brasseries artisanales et une brocante d’objets brassicoles. Pour plus d’infos : [https://www.facebook.com/orleans.val.de.loire.evenements/](https://www.facebook.com/orleans.val.de.loire.evenements/) [https://www.salon-gastronomie-orleans.fr/](https://www.salon-gastronomie-orleans.fr/)

6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants de 12 à 16 ans et les personnes de plus de 65 €, tarifs promotionnels en pré-vente

A VOS AGENDAS ! Le Salon Gastronomie & Vins d’Orléans revient du 26 au 29 novembre 2021 au Chapit’O à Fleury-les-Aubrais pour le plus grand plaisir des gourmands !

Chapit’O Aire événementiele 2 route nationale 20 45400 loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T21:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T20:00:00;2021-11-29T10:00:00 2021-11-29T17:00:00