Cauneille Parc des expositions Cauneille, Landes Salon Franchise Event Parc des expositions Cauneille Catégories d’évènement: Cauneille

Landes

Salon Franchise Event Parc des expositions, 9 novembre 2021, Cauneille. Salon Franchise Event

Parc des expositions, le mardi 9 novembre à 09:00

1 journée consacrée aux futurs franchisés Venez rencontrer les franchiseurs qui recrutent et les acteurs qui peuvent vous accompagner dans votre projet de franchise. Assistez aux nombreux ateliers proposés par des experts afin de concrétiser votre projet. Vous souhaitez entreprendre en toute sécurité avec l’appui d’un réseau ? Ne manquez pas le salon !

Entrée gratuite sur inscription

1 JOURNÉE DÉDIÉE À LA FRANCHISE & AUX COMMERCES ASSOCIÉS Parc des expositions saint jacques de la landes Cauneille Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cauneille, Landes Autres Lieu Parc des expositions Adresse saint jacques de la landes Ville Cauneille lieuville Parc des expositions Cauneille