SALON – FORUM DE L’ALTERNANCE Nancy Nancy Catégories d’évènement: 54000

Nancy

SALON – FORUM DE L’ALTERNANCE Nancy, 8 juin 2022, Nancy. SALON – FORUM DE L’ALTERNANCE Nancy

2022-06-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-08 17:00:00 17:00:00

Nancy 54000 Accélérez vos recherches en rencontrant des recruteurs et des centres de formation ! https://lautrecanalnancy.fr/ Nancy

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 54000, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville Nancy Departement 54000

Nancy Nancy 54000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

SALON – FORUM DE L’ALTERNANCE Nancy 2022-06-08 was last modified: by SALON – FORUM DE L’ALTERNANCE Nancy Nancy 8 juin 2022 54000 nancy

Nancy 54000