[SALON] Food Talent Parc des Expositions Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande, jeudi 14 mars 2024.

[SALON] Food Talent L’Université de Rennes propose 115 formations en alternance, venez nous rencontrer pour échanger sur vos projets. Jeudi 14 mars, 08h30 Parc des Expositions Rennes Entrée gratuite sur inscription

Le jeudi 14 mars prochain, L’Univresité de Rennes sera présent à « Food Talent » ! Une journée de rencontre pour échanger sur vos projets de reprise d’études et d’alternance.

L’alternance à l’Université de Rennes c’est plus de 115 diplômes proposés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, accessible à partir du Bac+2 à Bac+5 ! BUT, Licence Professionnelle, Master, Diplome d’ingénieur, l’alternance est proposée à tous les niveaux.

Pour préparer votre visite, découvrez notre guide alternance et toutes les informations utiles pour préparer votre candidature.

Rendez-vous dans le Hall 11 au Pôle Formation pour échanger sur vos projets.

https://formation-continue.univ-rennes.fr/

Parc des Expositions Rennes parc expo rennes Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne

