Salon fluvial Saint-Jean-de-Losne, 16 avril 2022, Saint-Jean-de-Losne.

Salon fluvial Gare d’eau Avenue de la Gare d’Eau Saint-Jean-de-Losne

2022-04-16 – 2022-04-16 Gare d’eau Avenue de la Gare d’Eau

Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or Saint-Jean-de-Losne

Depuis plusieurs années, le Salon Fluvial se tient à Saint-Jean-de-Losne dans l'enceinte du premier port fluvial de France. Au fil des éditions, le Salon Fluvial s'est développé pour pouvoir accueillir un grand nombre de passionnés de bateaux sur deux jours. Cet événement est aujourd'hui un événement majeur dans le paysage.

Au programme de votre week-end :

Samedi 16 avril : 10h – 19h : Salon Fluvial

10h : Inauguration du Salon Fluvial et de la nouvelle marque d’attractivité du territoire

15h : Conférence sur l’expérimentation scientifique à la gare d’eau de St-Jean-de-Losne : lutter contre le Myriophylle hétérophylle. Animée par VNF et l’entreprise Inoval, en charge du portage et de la réalisation de l’expérimentation.

Dimanche 17 avril : 9h30 – 18h : Salon Fluvial

https://le-salon-fluvial.fr/

