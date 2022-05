Salon FITEX Paris Bois de Vincennes Catégorie d’évènement: Paris

Salon FITEX Paris Bois de Vincennes, 6 octobre 2022, . Salon FITEX Paris

du jeudi 6 octobre au dimanche 9 octobre à Bois de Vincennes

La 1ère édition du FITEX Paris se déroulera du jeudi 6 au dimanche 9 octobre 2022 dans le magnifique cadre du parc Floral de Paris. Au programme : des congrès internationaux, des conventions exclusives (Les Mills et Total Freestyle), des ateliers participatifs, des activités inédites. Le FITEX Paris est le nouveau rendez-vous de référence pour tous les passionnés et professionnels du fitness, du bien-être et du sport santé. Bois de Vincennes Rte de la Pyramide, 75012 Paris Quartier de Picpus Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T08:30:00 2022-10-06T20:00:00;2022-10-07T08:30:00 2022-10-07T20:00:00;2022-10-08T08:30:00 2022-10-08T20:00:00;2022-10-09T08:30:00 2022-10-09T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bois de Vincennes Adresse Rte de la Pyramide, 75012 Paris lieuville Bois de Vincennes Departement Paris

Bois de Vincennes Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Salon FITEX Paris Bois de Vincennes 2022-10-06 was last modified: by Salon FITEX Paris Bois de Vincennes Bois de Vincennes 6 octobre 2022 Bois de Vincennes

Paris