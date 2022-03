Salon – Festival de littérature jeunesse Livre comme l’air Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

Salon – Festival de littérature jeunesse Livre comme l’air Espace Charles Aznavour, 9 avril 2022, Arnouville. Salon – Festival de littérature jeunesse Livre comme l’air

Espace Charles Aznavour, le samedi 9 avril à 10:30

Il est enfin temps de se retrouver sur le salon de notre évènement dédié à la littérature jeunesse ! Avec une programmation haute en couleurs, nous vous accueillons à l’espace Charles Aznavour à Arnouville pour une journée pleine de malice. Rencontres d’auteurs et illustrateurs jeunesse, expositions, séances de contes, lectures, ateliers, concert et d’autres réjouissances sont au programme d’une belle journée qui promet d’être un peu folle ! Rendez-vous le samedi 09 avril 2022 de 10 h à 19 h, Espace Charles Aznavour, avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville. Pour en savoir plus sur les auteurs et illustrateurs invités, cliquez sur les liens pour télécharger le programme.

Gratuit !

Le samedi 09 avril de 10h à 19h, rendez-vous au salon du Festival de littérature jeunesse Livre comme l’air ! Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu Espace Charles Aznavour Adresse Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Ville Arnouville lieuville Espace Charles Aznavour Arnouville Departement Val-d'Oise

Espace Charles Aznavour Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

Salon – Festival de littérature jeunesse Livre comme l’air Espace Charles Aznavour 2022-04-09 was last modified: by Salon – Festival de littérature jeunesse Livre comme l’air Espace Charles Aznavour Espace Charles Aznavour 9 avril 2022 Arnouville Espace Charles Aznavour Arnouville

Arnouville Val-d'Oise