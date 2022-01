SALON – Femmes de notes et de plumes | FEMMES ARTISTES Conservatoire de Nanterre Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Femmes compositrices, femmes de lettres à travers leurs œuvres et leurs combats, ces femmes artistes intellectuelles ont changé le monde et continuent à le faire évoluer. Extraits musicaux et littéraires de Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Cécile Chaminade, Mel Bonis, George Sand, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Nina Simone …

Gratuit, sur réservation

Le conservatoire de Nanterre consacre un « Salon de musique » aux femmes de lettres, compositrices, artistes et intellectuelles.

