Salon Félinacs La Teste-de-Buch, 5 juin 2022, La Teste-de-Buch.

Salon Félinacs Parc des Expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch

2022-06-05 – 2022-06-05 Parc des Expositions 940 Avenue de l’Europe

La Teste-de-Buch Gironde

5 5 EUR Félinacs est la référence en terme de salon du bien-être animal pour nos chiens, chats et nacs en France. Créé en 2018, il a déjà eu deux éditions à Nantes en 2019 et 2020 !

Découvrez des activités, des stands et des conférences autour de nos chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie !

Le tout dans le respect de l’animal, nous vous proposons de venir découvrir des marques respectueuses et françaises, des associations de protection et des animaux à adopter. Vous ne pourrez pas trouver d’éleveurs ou de vente d’animaux sur place.

+33 5 56 54 76 36

felinacs

