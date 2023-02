Salon Extérieurs et Jardin Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Salon Extérieurs et Jardin, 10 mars 2023, Mulhouse . Salon Extérieurs et Jardin 120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

2023-03-10 – 2023-03-11 Mulhouse

Haut-Rhin EUR Ce salon est l’occasion de célébrer l’arrivée des beaux jours et du printemps. Réveillez vos idées et rencontrez des paysagistes, spécialistes de la piscine, jardineries, horticulteurs, mais aussi des artistes avec leurs oeuvres de décoration destinées à l’extérieur et des produits issus de la transformation des fruits et légumes du jardin (conserves, confitures, jus, …). Ce salon est l’occasion de célébrer l’arrivée des beaux jours et du printemps. Réveillez vos idées et rencontrez les paysagistes, spécialistes de la piscine, jardineries, horticulteurs, mais aussi les artistes avec leurs oeuvres. +33 3 89 46 80 00 Mulhouse

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse 120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse /

Salon Extérieurs et Jardin 2023-03-10 was last modified: by Salon Extérieurs et Jardin Mulhouse 10 mars 2023 120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin