Ballancourt-sur-Essonne Espace Daniel Salvi, Ballancourt-sur-Essonne, Essonne Salon exposition-vente des Métiers du Terroir et de l’Artisanat, Espace Daniel Salvi, Ballancourt-sur-Essonne Catégories d’évènement: Ballancourt-sur-Essonne

Essonne

Salon exposition-vente des Métiers du Terroir et de l’Artisanat, Espace Daniel Salvi,, 30 septembre 2022, Ballancourt-sur-Essonne. Salon exposition-vente des Métiers du Terroir et de l’Artisanat,

du vendredi 30 septembre 2022 au dimanche 2 octobre 2022 à Espace Daniel Salvi ,

L’association des Métiers du Terroir et de l’Artisanat prépare sot 14ème salon exposition-vente. Parmi les 47 artisans exposants vous trouverez de magnifiques réalisations de broderie, de tissage de bijoux, de vitraux, de peintures sur verre et cristal, de recyclages de vinyles, de mosaïque , de ferronnerie; réalisés par des artisans passionnés qui vous expliqueront leur savoir faire. Un stand de l’école pour formation BTP CFA Le tourneur sur bois, la tapissière, celle de bijoux tissés travailleront devant vous. Et n’oublions pas, pour les plus gourmands, les artisans producteurs qui vous inviteront à goûter leurs productions.

Entrée libre et gratuite

Mise en valeur du savoir faire artisanal Espace Daniel Salvi, 2, rue des Colombes , Ballancourt sur Essonne 91610 Ballancourt-sur-Essonne Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T14:00:00 2022-09-30T14:30:00;2022-09-30T14:30:00 2022-09-30T19:00:00;2022-10-01T10:00:00 2022-10-01T19:00:00;2022-10-02T10:00:00 2022-10-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ballancourt-sur-Essonne, Essonne Autres Lieu Espace Daniel Salvi, Adresse 2, rue des Colombes , Ballancourt sur Essonne 91610 Ville Ballancourt-sur-Essonne lieuville Espace Daniel Salvi, Ballancourt-sur-Essonne