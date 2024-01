Salon expo minéraux, fossiles et bijoux Monnaie, samedi 2 mars 2024.

Salon expo minéraux, fossiles et bijoux Monnaie Indre-et-Loire

37ème salon expo vente et échanges de minéraux, fossiles et bijoux pour tous les passionnés de géologie, minéralogie et préhistoire. Thème 2024 « Les Végétaux fossiles ».

Nouvelle édition du salon expo vente et échanges de minéraux, fossiles et bijoux pour permettre aux passionnés de géologie, minéralogie et préhistoire d’acheter ou d’échanger des fossiles et des minéraux pour leur collection personnelle. Une quinzaine d’exposants de toute la France présenteront des minéraux divers, rares et du monde entier, ainsi que des fossiles que les amateurs sauront apprécier. Exposition sur les végétaux fossiles. Buvette et restauration sur place.2 EUR.

Rue Alfred Tiphaine

Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-03 18:30:00



L’événement Salon expo minéraux, fossiles et bijoux Monnaie a été mis à jour le 2024-01-24 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire