Salon expo – Hommage à Auguste Goy

Loctudy

Salon expo – Hommage à Auguste Goy Manoir de Kérazan 25 rue du Suler Loctudy

2022-10-22 11:00:00 – 2022-11-07 19:00:00

Loctudy 29750 Salon du portrait autour d’Auguste Goy.

Auguste Goy est un élève de Jean-Auguste-Dominique Ingres pendant quelques mois en 1834, mais faute de ressources, il ne peut suivre celui-ci à Rome alors qu’il le lui propose. Portraitiste à Paris puis paysagiste, il illustre un livre sur la Creuse et séjourne ensuite en Angleterre jusqu’en 1845. En 1847, Auguste Goy se fixe à Quimper où, à partir de 1861, il est professeur de dessin au collège de la ville. La bourgeoisie locale lui commande des portraits. Il vit très isolé, ne fréquentant pas du tout les milieux artistiques parisiens.

Il peint les paysages des environs de Quimper et ceux du Pays Bigouden, des scènes de genre, des intérieurs de café ou de maisons, des portraits de paysans en costume traditionnel, traite des sujets historiques comme Le retour de Crimée.

Son œuvre présente un intérêt documentaire qui illustre la vie quotidienne en Cornouaille au XIXe siècle.

Animation avec des portraitistes.

