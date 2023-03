Salon Eveil et Bien Etre La Tagnière La Tagnière Catégories d’Évènement: La Tagnière

Saône-et-Loire

Salon Eveil et Bien Etre Salle des Fêtes La Tagnière Saône-et-Loire

2023-03-11 – 2023-03-12

Saône-et-Loire La Tagnière EUR 0 0 Réservez votre weekend des 11 et 12 mars 2023, nous vous invitons à nous rejoindre à la salle des fêtes de la Tagnière pour un évènement festif sur 2 jours. Le samedi sera destiné à notre salon Éveil et Bien Être et le dimanche nous fêterons l’anniversaire de la monnaie libre G1. Tout au long de ce weekend nous mettrons le féminin à l’honneur.

Voici un aperçu de ces 2 journées :

Samedi 11 mars nous vous préparons une magnifique journée de découverte autour de l’éveil et du bien être. Nous réunissons au cœur de notre village, des professionnels et des passionnés afin de vous proposer une vitrine de soins, de prestations et de produits pour vous faire du bien. Certains éléments peuvent encore changer. Le programme complet sera diffusé ici dans quelques jours.

Dimanche 12 mars, nous célébrerons les 6 ans de la monnaie libre G1 (dite June), une alternative monétaire l’occasion de rencontrer les utilisateurs, leurs produits et leurs services ainsi que d’apprendre à valoriser autrement nos échanges dans un monde en mutation. babethmangas@hotmail.com https://babethmangas.wixsite.com/coach La Tagnière

