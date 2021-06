Senlis Senlis Oise, Senlis Salon Estival du Bien-être et du Bio Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Salon Estival du Bien-être et du Bio Senlis, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Senlis. Salon Estival du Bien-être et du Bio 2021-07-14 – 2021-07-17

Senlis Oise Le Comité International du Bien-être (CIBE) vous présente son Salon Estival du Bien-être et du Bio 2021, le plus grand de l’Oise. 75 exposants professionnels du bien-être et du bio de l’Oise, vous accueilleront, avec la joie de pouvoir enfin vous retrouver, pour vous présenter leur services et produits dans l’Espace Saint-Pierre, place Saint Pierre à Senlis.

Produits Bien-être – Développement personnel -Médecines douces -Nutrition – Conférences – massages – démonstrations – animations Pendant ces 5 jours, venez à la rencontre de nos exposants passionnés du bien-être et du bio qui vous proposeront toutes les thérapies alternatives, soins naturels et bio, massages, produits cosmétiques et minéraux. Vous aurez accès aussi à plusieurs dizaines de conférences gratuites de qualité afin de mieux comprendre ce que nos professionnels vous proposent. Inauguration mercredi 14 juillet à 14h. Le pass sanitaire ne sera pas obligatoire mais les mesures sanitaires seront respectées. Organisé par l’Association CIBE Créateur de Bien-être. cibe.nature@gmail.com https://cibe-nature.monsite-orange.fr/ Le Comité International du Bien-être (CIBE) vous présente son Salon Estival du Bien-être et du Bio 2021, le plus grand de l’Oise. 75 exposants professionnels du bien-être et du bio de l’Oise, vous accueilleront, avec la joie de pouvoir enfin vous retrouver, pour vous présenter leur services et produits dans l’Espace Saint-Pierre, place Saint Pierre à Senlis.

Senlis