Salon ESS Sud Marseille 7e Arrondissement, 3 novembre 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Salon ESS Sud

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhne Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon

2022-11-03 – 2022-11-03

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhne

…sourcing, groupement d’entreprises, accès à la commande publique, …) participent à des stands, des ateliers, des conférences et des rencontres d’affaires.



Pour sa 5e édition, le salon de l’ESS Sud organise les « Trophées du Salon de l’Economie d’Avenir » afin de soutenir, valoriser et récompenser les bonnes pratiques de ses entreprises partenaires sur les 4 thématiques:



– achats socialement et écologiquement responsables

– RSE / RSO

– commande publique socialement et écologiquement responsable

– économie circulaire



Venez participer, à la construction avec nous d’une économie durable, performante et solidaire, de notre société de demain.

Le salon est le rendez-vous des acteurs engagés des secteurs publics, privés lucratifs et non lucratifs de notre région qui autour de thématiques d’actualité et de stratégies d’achats (RSE, clauses sociales ou environnementales, innovation sociale…

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-06 par