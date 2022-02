Salon EquiÉtudes à Chantilly Chantilly, 19 mars 2022, Chantilly.

Salon EquiÉtudes à Chantilly Chantilly

2022-03-19 09:00:00 – 2022-03-20 19:30:00

Chantilly Oise Chantilly

70 90 Les plus belles Écuries princières d’Europe, qui abritent le musée du Cheval, vous convient aux ÉquiÉtudes les 19 et 20 Mars 2022, un événement destiné aux passionnés et professionnels de la filière équestre, du club au Grand Prix. Deux jours de conférences pour s’instruire, échanger, partager et repartir avec des outils, des observations et des exercices à faire chez soi.

Chateau de Chantilly

Chantilly

