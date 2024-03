SALON EPISODE CÉVENOL Montoulieu, dimanche 17 mars 2024.

SALON EPISODE CÉVENOL Montoulieu Hérault

Une occasion de découvrir cette belle région de la production de vins, qui a longtemps été oubliée et ignorée. Maintenant les vignerons locaux se réunissent vous présenter les vins dans la vallée de Montoulieu, aux portes des Cévennes.

Vous pouvez déguster de bons vins en accompagnant des repas faits par des foodtrucks.

Ambiance conviviale, de bons vins et de bons produits locaux. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Salle Tèrra-Cor

Place de l’Église

Montoulieu 34190 Hérault Occitanie oeno.sauzet@gmail.com

