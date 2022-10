Salon éphémère 100% femmes Dijon Dijon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Le vendredi 21 octobre 2022 se tiendra le premier salon éphémère dédié aux femmes, organisé par Shop In Dijon et en partenariat avec Magic Form. Cet évènement sera un moment détente à destination des femmes. Vous pourrez retrouver commerçants et partenaires mobilisés pour faire découvrir leur univers et sensibiliser sur la lutte contre le cancer du sein. Ateliers de détente, animations, soins, mode et accessoires. Lieu :

Magic Form – 10/12 Boulevard Carnot, 21000 Dijon ⏰ Le vendredi 21 octobre 2022 – De 14h30 à 19h30 contact@shop-in-dijon.fr +33 3 80 50 99 90

