SALON ENVIROPRO, 14 juin 2022, .

SALON ENVIROPRO

2022-06-14 – 2022-06-14

Salon Professionnel dédié aux solutions environnementales, technologies, équipements et services pour tous les acteurs économiques publics (communes, collectivités, administrations, territoire) et privés (Industrie, BTP, Transport-logistique, Tourisme, Agricole, Santé, Services…)

ENVIROpro Grand Ouest propose une offre complète et transversale à toutes les thématiques environnementales : EAU / ENERGIE / DECHETS / AIR / SOLS / MOBILITE / AMENAGEMENT / ECOCONSTRUCTION / RSE / BIODIVERSITE…

Plus d’infos : https://www.enviropro-salon.com/

