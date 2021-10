Salon entreprendre dans l’ouest Parc des expositions, 8 novembre 2021, Cauneille.

Salon entreprendre dans l’ouest

du lundi 8 novembre au mardi 9 novembre à Parc des expositions

Plus que jamais en 2021 , le salon Entreprendre dans l’ouest est là pour dynamiser l’économie bretonne… Créer, inspirer, développer, innover, stimuler… sont autant d’objectifs qui résonnent encore plus fort aujourd’hui aux oreilles de tous les entrepreneurs (créateurs, repreneurs, cadres ou dirigeants). Questionnements et réflexions sont sur la table de tous les dirigeants : anticiper collectivement et envisager plus sereinement l’avenir sont des objectifs inscrits dans l’ADN d’Entreprendre dans l’Ouest. Ce rendez-vous professionnel est d’abord un espace de rencontres et d’échange, malgré la distanciation sociale qui s’impose.

Entrée gratuite sur inscription

2 jours dédiés aux dirigeants et futurs dirigeants

Parc des expositions saint jacques de la landes Cauneille Landes



