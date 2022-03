Salon Entreprendre Dans Les Landes Vieux-Boucau-les-Bains, 21 mars 2022, Vieux-Boucau-les-Bains.

Salon Entreprendre Dans Les Landes

du lundi 21 mars au vendredi 25 mars à Vieux-Boucau-les-Bains

Du 21 au 24 mars sur notre salon virtuel entreprendre40.digisalon.fr, suivez nos webinaires animés par nos partenaires experts créateurs repreneurs : -découvrir la création et reprise d’entreprise 21/03 à 13h -se protéger en tant que chef d’entreprise 22/03 à 13h -financer sa création d’entreprise 23/03 à 13h -choisir le bon statut juridique 24/03 à 13h -lancer sa micro entreprise 24/03 à 15h matinée focus sur le territoire 23/03 à 9h chefs d’entreprise -développer et céder son entreprise 21/03 à 18h -assurer son entreprise 22/03 à 18h -investir et financer son entreprise 23/03 à 18h -faire évoluer son staut juridique 24/03 à 18h Salon physique à Vieux Boucau au hall des sports de 9h à 17h rencontrez 40 experts en création reprise et développement d’entreprise

entrée gratuite

Salon dédié aux porteurs de projet de création et reprise et aux entreprises en développement du 21 au 25 mars 2022

Vieux-Boucau-les-Bains promenade des arènes 40480 Vieux-Boucau-les-Bains Landes



2022-03-21T13:00:00 2022-03-21T13:30:00;2022-03-21T18:00:00 2022-03-21T18:30:00;2022-03-22T13:00:00 2022-03-22T13:30:00;2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T18:30:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T09:30:00;2022-03-23T13:00:00 2022-03-23T13:30:00;2022-03-23T18:00:00 2022-03-23T18:30:00;2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T13:30:00;2022-03-24T15:00:00 2022-03-24T15:30:00;2022-03-24T18:00:00 2022-03-24T18:30:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T17:00:00