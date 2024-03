Salon Entreprendre dans les Landes Salle A-Noste Soustons, jeudi 4 avril 2024.

Salon Entreprendre dans les Landes Le rendez-vous incontournable des créateurs, repreneurs et chefs d’entreprises landais est de retour ! La 26e édition promet une programmation riche avec des ateliers, des animations et des concours Jeudi 4 avril, 08h30 Salle A-Noste Entrée gratuite

Le rendez-vous incontournable revient pour les créateurs, repreneurs et chefs d’entreprises des Landes !

La 26e édition s’annonce avec une programmation variée comprenant des ateliers, des rencontres, des animations et des concours.

Les temps forts incluent les témoignages de jeunes chefs d’entreprises, l’intervention de la collectivité territoriale locale en charge du développement économique, et les espaces conseils des partenaires, formant ainsi le cœur des échanges.

Les rencontres auront lieu de 8h30 à 12h30 aux dates suivantes et lieux :

Jeudi 4 avril à Soustons, salle A-Noste

Jeudi 6 juin à Mont-de-Marsan, Auberge Landaise

Vendredi 27 septembre à Saint-Paul-lès-Dax, Salle Félix Arnaudin

Mardi 19 novembre à Biscarrosse, Salle de l’Arcanson

Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine Landes (CMA-NA 40) et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes (CCI), le Salon Entreprendre dans les Landes s’adresse aux porteurs de projets souhaitant créer ou reprendre une entreprise, ainsi qu’aux chefs d’entreprises.

Plus de 40 partenaires spécialisés dans la finance, le droit, le social, les assurances, l’emploi, etc., se joignent aux deux chambres consulaires pour conseiller, guider et soutenir les futurs dirigeants et chefs d’entreprise tout au long des quatre jours de rencontres.

Participez aux concours » Le trophée des jeunes entrepreneurs »

En cette édition spéciale, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes s’associent à leurs partenaires pour soutenir et distinguer les initiatives entrepreneuriales sur le territoire landais, qu’elles soient immatriculées ou non.

L’objectif est de valoriser les initiatives innovantes ayant un impact positif sur le territoire.

En plus de la visibilité offerte lors du salon, les lauréats auront la chance de remporter l’un des 8 prix, accompagnés d’actions de soutien et de développement par la chambre consulaire.

Les candidatures sont ouvertes du 12 février au 29 février, avec le règlement du concours téléchargeable ici.

Salle A-Noste 17, rue de Moscou – 40140 SOUSTONS. Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

