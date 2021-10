Oyonnax Oyonnax Ain, Oyonnax Salon – En route pour Noël ! Oyonnax Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Oyonnax Ain EUR 2 2 Le Salon En route pour Noël !, incontournable rendez-vous de Novembre convie les visiteurs à venir se plonger dans l’univers féérique de Noël. Organisé par la Ville d’Oyonnax, le salon veille à la promotion de produits gourmands et de qualité. valexpo@oyonnax.fr +33 4 74 77 35 96 dernière mise à jour : 2021-10-21 par

