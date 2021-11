Paris Parc des Expositions de la Porte de Versailles 2 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris Paris Salon Educatice 2021 : Par Les Vivants, enseigner l’histoire de la Shoah avec le numérique. Parc des Expositions de la Porte de Versailles 2 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Salon Educatice 2021 : Par Les Vivants, enseigner l’histoire de la Shoah avec le numérique. Parc des Expositions de la Porte de Versailles 2 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris, 26 novembre 2021, Paris. Salon Educatice 2021 : Par Les Vivants, enseigner l’histoire de la Shoah avec le numérique.

Parc des Expositions de la Porte de Versailles 2 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris, le vendredi 26 novembre à 10:30

Par Les Vivants au 22ème Salon européen de l’éducation —————————————————— Au **salon Educatice, le 26 novembre à 10h30** sur l’espace Agora de la Région académique Ile-de-France, les parcours [Par Les Vivants](https://www.parlesvivants.org) seront présentés par Isabelle Coquillard et Annabelle Paillery Guichard. Inspirer, former, accompagner pour enseigner autrement », le numérique facilitateur pour enseigner l’histoire de la #Shoah. [@parlesvivants](https://twitter.com/parlesvivants) Association Parmi d’autres

Entrée libre

Inspirer, former, accompagner pour enseigner autrement l’histoire de la Shoah avec le numérique Parc des Expositions de la Porte de Versailles 2 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris 2 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris Paris Quartier Saint-Lambert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T10:30:00 2021-11-26T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Parc des Expositions de la Porte de Versailles 2 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris Adresse 2 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris Ville Paris lieuville Parc des Expositions de la Porte de Versailles 2 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris Paris