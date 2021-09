Salon du Vintage Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 6 novembre 2021, Nantes.

Original et unique en Europe, le Salon du Vintage résolument optimiste, lance en 2021 une nouvelle façon de consommer durablement tout en sublimant les designers et créateurs des 60’s jusqu’aux années 90.Pour son grand retour à Nantes, le Salon du Vintage propose une large sélection européenne de marchands exigeants : qualité, authenticité et passion, les maîtres mots d’un vintage haut en couleur résolument moderne et dans l’air du temps. Au fil des allées, le visiteur est plongé, aux sons d’une playlist optimiste très 80’s, dans un shopping unique et inédit, un véritable “retour vers le futur”, à travers plusieurs espaces. La frénésie du shopping Vintage va régner sur 3 000 m2 : avec plus de 150 exposants venus de toute l’Europe, retrouvez le meilleur du mobilier design, de la décoration, de la mode luxe, de la fripe-chic, des accessoires, des vinyles, des classics motors, du rétrogaming, des créateurs… En exclusivité une exposition inédite hommage à Karl Lagerfeld :Le Salon du Vintage reviendra sur les créations iconiques du créateur disparu il y a déjà plus d’un an : des premières pièces du “Kaiser” de la maison Chloé dans les années 70, jusqu’à ses années Chanel où il a su transfigurer à sa manière l’esprit de Gabrielle Chanel.

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc adresse1} Nantes Erdre Nantes 44300 Nantes Erdre

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.salonduvintage.com/blogs/salons/nantes