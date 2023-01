Salon du Vintage : Madonna, Gainsbourg, David Bowie… Exposition 2023 Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023 10h – 19h Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller – 75003 PARIS Tarifs : 8 euros et 7 euros sur place pour les étudiants Billetterie en ligne et sur place : https://my.weezevent.com/salon-du-vintage-paris-2023 Pour cette 30ème édition, le Salon du Vintage accueille les 11 et 12 février une centaine d’exposants professionnels du design, de la mode et du vinyle. Cette année, dans son exposition le Salon du Vintage rend hommage aux icônes musicales qui ont marqué les années 70 à 90.

SALON DU VINTAGE ET ICÔNES MUSICALES Le Carreau du Temple – 11 & 12 février 2023 Pour cette 30ème édition, le Salon du Vintage accueille les 11 et 12 février une centaine d’exposants professionnels du design, de la mode et du vinyle. Cette année, dans son exposition le Salon du Vintage rend hommage aux icônes musicales qui ont marqué les années 70 à 90. Des blazers rayés de Gainsbourg par le couturier Maurice Renoma aux tenues androgynes de David Bowie période Ziggy Stardust. C’est l’imagerie musicale de trois décennies que le Salon du Vintage exposera aux visiteurs. Seront exposées des pièces iconiques telles que la robe aux seins coniques signés Jean-Paul Gaultier pour Madonna mais aussi le style loufoque du rappeur américain Flavor Flave du groupe Public Enemy. Un espace mobilier design et décoration Pour les amateurs de Design, une large sélection de marchands venus de toute l’Europe proposeront du mobilier de la deuxième partie du 20ème siècle. Du mobilier scandinave aux pièces signées de grands designers. Une sélection éclectique pour tous les goûts et les budgets. Un espace luxe et mode original À la recherche d’un Birkin Hermès vintage ? De boucles d’oreilles Yves Saint Laurent ou encore d’un tailleur Chanel d’époque ? Le Salon du Vintage est l’endroit rêvé pour dénicher les plus belles pièces d’exception. Une large gamme de pièces griffées de Courrèges, Kenzo à Chanel. Mais aussi la maroquinerie et les bijoux comme Cartier ou Louis Vuitton qui feront briller les yeux des acheteurs. Le Salon du Vintage, un événement écologique et responsable Le Vintage c’est avant tout de la seconde main, permettant de repenser notre façon de consommer de manière socialement responsable et durable : chaque objet ou pièce vintage vendu est neutre en empreinte carbone tout comme l’organisation du salon en lui-même en limitant sa production en CO2. Alors venez vivre un moment de shopping, esthétique, nostalgique, écologique sur une bande son résolument optimiste 70’s et 90’s. Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : https://www.salonduvintage.com/blogs/salons/salon-du-vintage-paris-2024 01 44 83 94 41 https://www.facebook.com/events/1382206705519523?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/1382206705519523?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://my.weezevent.com/salon-du-vintage-paris-2023

