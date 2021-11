SALON DU VINTAGE DE BORDEAUX 2021 Hangar 14, 27 novembre 2021, Bordeaux.

SALON DU VINTAGE DE BORDEAUX 2021

du samedi 27 novembre au dimanche 26 décembre à Hangar 14

**Qualité, authenticité et passion, tels sont les maîtres mots d’un vintage haut en couleur résolument moderne et dans l’air du temps.** **UN PÔLE DESIGN ET DÉCORATION INÉDIT** Le pôle Design rassemblera une quarantaine de professionnels français, espagnols, belges ou encore hollandais qui proposeront une très large sélection de mobilier de la seconde moitié du XXème siècle de designers qui ont marqués l’histoire : Pierre Paulin, Charles & Ray Eames, Gaetano Sciolari, Willy Rizzo… Des milliers de pièces de collection à prix abordable, entre luminaires et enfilades, petits objets de décoration ou icônes du Design. Pour la première année un expert sera présent pour conseiller les acheteurs et expertiser leurs objets favoris. **UN ESPACE LUXE ET FRIPE-CHIC ORIGINAL** Des pièces signées d’exception de Courrèges, Yves Saint Laurent, Chanel, aux montres Rolex, Jaeger-LeCoultre ou encore Lip, sans oublier la maroquinerie et les bijoux de Luxe Hermès ou Louis Vuitton feront briller les yeux des acheteurs. **MOTEURS !** Porsche, Mustang, Mercedes, Jaguar… Ces automobiles de passionnés attendent leurs futurs propriétaires ! Les motos vintage et les bicyclettes d’époque feront également le bonheur des amateurs de deux roues. **LA CULTURE POP ET URBAINE** L’espace d’un week-end, le visiteur découvrira aussi les plaisirs du barber-shop, replongera dans les souvenirs d’adolescence avec les flippers, bornes d’arcades, les jouets sans oublier les 33 et 45 tours cultes… et pourra même repartir tatoué ! Et quoi de plus régressif que de retrouver les saveurs de l’enfance avec les meilleurs food-trucks bordelais. **UN ÉVÉNEMENT RESPONSABLE ET ÉCOLOGIQUE** Le Salon du Vintage s’inscrit dans une économie responsable socialement et durable écologiquement : chaque objet ou pièce vintage vendu est neutre en empreinte carbone tout comme l’organisation du salon en lui-même en limitant sa production en CO2. **INFOS PRATIQUES** HANGAR 14 115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux Samedi 27 Novembre et Dimanche 28 Novembre 10h 19h Parking Q-Park Bord’eau Village situé face à l’entrée du Hangar 14 TRAMWAY Ligne B – arrêt Cours du Médoc Évènement facebook et [www.salonduvintage.com](http://www.salonduvintage.com)

Entrée : 6€ – Gratuit pour les moins de 8 ans

Pour sa sixième édition au Hangar 14 à Bordeaux, le Salon du Vintage continue de proposer une large sélection européenne de 150 marchands exigeants sur 3500 m2

Hangar 14 115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T19:00:00