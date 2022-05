Salon du vintage Cagnes-sur-Mer 2022 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cagnes-sur-Mer

Salon du vintage Cagnes-sur-Mer 2022 Cagnes-sur-Mer, 14 mai 2022, Cagnes-sur-Mer. Salon du vintage Cagnes-sur-Mer 2022 Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer

2022-05-14 – 2022-05-15 Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard Kennedy

Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes Cagnes-sur-Mer EUR 6 Pour sa 1er édition à Cagnes-Sur-Mer, le Salon du Vintage rend hommage au septième art à travers la mise en scène de pièces iconiques de mode et de mobilier vues dans les classiques du cinéma. contact@hippodrome-cotedazur.com +33 4 92 02 44 44 Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer Autres Lieu Cagnes-sur-Mer Adresse Hippodrome de la Côte d'Azur 2 boulevard Kennedy Ville Cagnes-sur-Mer lieuville Hippodrome de la Côte d'Azur 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer Departement Alpes-Maritimes

Salon du vintage Cagnes-sur-Mer 2022 Cagnes-sur-Mer 2022-05-14 was last modified: by Salon du vintage Cagnes-sur-Mer 2022 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 14 mai 2022 Alpes-Maritimes Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes