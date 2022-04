Salon du Vintage #29 avril au 1er mai, 29 avril 2022, .

Salon du Vintage #29 avril au 1er mai

2022-04-29 10:00:00 – 2022-04-29 20:00:00

2 2 EUR Un rassemblement, IMMANQUABLE dans les Landes, de passionnés de Vintage & de seconde-main, de créateurs avec une démarche de récupération, d’« upcyclers », d’artisans motivés par l’envie de faire vivre nos objets le plus longtemps possible ! Sur un domaine boisé, en plein centre de Capbreton, accessible à pied, à vélo, en voiture, à poney (au prix du carburant hein.. ) : Le Domaine des Pastourelles

Dans la grande salle de la “Chaumière”, vous retrouverez les friperies, les brocantes, un espace tatouage et nails art (ongles).

Au« Golden Cottage », c’est le rdv des artisans et créateurs, et davantage de friperies pour un large choix ! Concerts au kiosque, des food-trucks et une brasserie locale sur place pour vous restaurer. Motos et vélos vintage seront aussi exposés et à la vente. Un espace Kids avec un énorme château gonflable et des jeux (sous surveillance des parents).

Un rassemblement de passionnés de Vintage & de seconde-main. Artisans et créateurs, friperies, brocantes, espace tatouage et nails art (ongles). Concerts au kiosque, food-trucks et brasserie locale sur place pour vous restaurer. Motos et vélos vintage exposés et à la vente. Espace kids.

