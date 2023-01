Salon du Vintage 2023 Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

Salon du Vintage 2023 Soorts-Hossegor, 25 février 2023, Soorts-Hossegor . Salon du Vintage 2023 119 Avenue Maurice Martin Sporting Casino

2023-02-25 – 2023-02-26

Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin

Landes La Session Vintage – Braderie Vintage/Upcycling Un rassemblement de passionné.e.s de Vintage & de seconde-main, mais aussi des créateurs qui ont une démarche de récupération, des « upcyclers » et toute personne motivée par l’envie de faire vivre nos objets le plus longtemps possible! Les dates : samedi 25 et dimanche 26 févrir 2023

