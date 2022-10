Salon du Vin Nature à l’Auberge du Menez à Saint-Rivoal. Saint-Rivoal Saint-Rivoal Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Saint-Rivoal Le 16 et 17 Octobre 2022 a l’Auberge du Menez à Saint-Rivoal aura lieu le Salon du Vin Nature. Au programme, concerts, Fest-Noz. L’Auberge fêtera, également, son anniversaire le samedi 15 Octobre à partir de 20h00. Entrée salon 7€, Concerts 4€. +33 2 98 93 02 48 Saint-Rivoal

