Gratuit : non Entrée 5€ avec verre offert. Parking gratuit. Samedi 26 mars 2022 de 14h à 20hDimanche 27 mars 2022 de 10h à 18h 9e édition. Découvrez une sélection de 24 vignerons de talent venus de toutes les régions de France (Muscadet, Loire, mais aussi Champagne, Rhône, Bordeaux, Savoie, etc.). Profitez d’animations gratuites avec initiation à la dégustation, atelier vins grecs et vieux millésimes de Muscadet, et du Parc du Château de la Frémoire. Samedi- 15h : Initiation à la dégustation avec Romain Dimanche- 11h30/13h : Dégustation commentée avec Jocelyn de vieux Muscadet- 15h/16h : Découverte et dégustation de vins grecs avec José de Terres d’Aromes Plus d’informations sur vertivinies.fr Château de la Frémoire adresse1} Vertou 44120 26-27 Mars : 9ème édition du salon Vertivinies 2022 !

