Salon du vin italien Salon du vin italien Saint-Gilles, samedi 16 mars 2024.

Début : 2024-03-16 11:00

Fin : 2024-03-16 17:00

En plein champ, à l’ombre des deux bufflonnes dont le lait est destiné à la production de mozzarella di bufala, se tiendra le 10e salon des vins italiens, samedi 23 mars de 11h à 17h, à Saint-Gilles, chez l’éleveur Louis Juste à la ferme d’Opal (à la Boetardais).

Un lieu inédit pour un salon organisé depuis 10 ans par Aurélia et Yann Guillery, gérants du restaurant rennais italien Vino e Gusto, et qui réunit tous les amateurs de vins et de gastronomie italienne.

Pour marquer la décennie de l’événement, cette année, les crus seront installés au milieu d’un champ. Et pas n’importe lequel : celui de l’éleveur Louis Juste, à Saint-Gilles, où paissent tranquillement depuis le mois d’octobre deux bufflonnes dont le lait permet de fabriquer la mozarella di buffala qui sera servie au restaurant.

15 vignerons italiens originaires de toutes les régions viticoles d’Italie seront présents. Plus de 60 crus blanc, rouges et oranges sont à découvrir. Mais aussi l’huile d’olivre haute couture de Marina Gioacchini, autres produits italien de renom.

L’entrée est libre. La restauration sur place : des pizzas maison

Possiblité de passer commande sur place.

