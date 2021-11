Villeneuve-Saint-Germain Villeneuve-Saint-Germain Aisne, Villeneuve-Saint-Germain Salon du vin et des saveurs Villeneuve-Saint-Germain Villeneuve-Saint-Germain Catégories d’évènement: Aisne

Villeneuve-Saint-Germain Aisne Villeneuve-Saint-Germain 3 3 3 Ce salon organisé par le club Kiwanis de Soissons et le club œnophile de Septmonts rassemble une vingtaine de vignerons et producteurs venus des différents terroirs français.

