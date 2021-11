Brindas Brindas Brindas, Rhône Salon du vin et des saveurs Brindas Brindas Catégories d’évènement: Brindas

Rhône

Salon du vin et des saveurs Salle des fêtes de Brindas Montée de la Bernade Brindas

2021-11-20 – 2021-11-21

Brindas Rhône Brindas EUR 2 2 Le Comité des fêtes organise son 17ème salon du vin et des saveurs. Des viticulteurs récoltants venant de toute la France vous feront découvrir leurs vins. Vous retrouverez également des produits gourmands du terroir.

Tombola accueil@brindas.fr +33 4 78 16 02 00 http://www.brindas.fr/ Salle des fêtes de Brindas Montée de la Bernade Brindas

