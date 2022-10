Salon du vin et des gourmets Arles, 4 mars 2023, Arles.

Salon du vin et des gourmets

Gymnase Jean-François Lamour Arles Bouches-du-Rhne

2023-03-04 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-05 19:00:00 19:00:00

EUR 4 4 Toutes les régions sont représentées Bourgogne, Alsace, Languedoc, Bordelais, Val de Loire, Côtes du Rhône et aussi des appellations plus petites Jura, Corse, Cahors ….. Une palette complète pour satisfaire tous les gouts et rendre les mariages vins et produits du terroir plus riches.



Vous pourrez au cours de votre visite rencontrer des professionnels passionnés, goûter, déguster et choisir vos crus préférés ou ceux que vous venez de découvrir.



Samedi 26 février 2022 : de 10 h à 19 h

10h – Ouverture du salon, animation autour des stands et présentation des exposants.

11h – Inauguration officielle du Salon en présence de M. De Carolis, maire d’Arles.

12h – Espace restauration « Eveil des Papilles » et coin pique-nique avec banc d’huitres et les spécialités de nos régions.

Tirages tombolas gratuites.

19h – Fermeture des portes



Dimanche 27 février 2022 : de 10 h à 18 h

10h – Ouverture du Salon, animation autour des stands et présentation des exposants.

12h – Espace restauration « Eveil des Papilles » et coin pique-nique avec banc d’huitres et les spécialités de nos régions.

Tirages tombolas gratuites.

18h – Fermeture des portes



Vous pouvez, dès à présent, obtenir des informations pratiques, la liste des exposants et des partenaires en vous connectant sur www.salonduvin-arles.com .

Le salon propose 90 exposants dont 70 vignerons de toutes les régions de France, qui feront découvrir leur savoir-faire et déguster leurs derniers millésimes. Les visiteurs pourront aussi déguster des spécialités régionales, présentés par 20 producteurs.

