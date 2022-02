Salon du vin et de la gastronomie Morlaàs, 11 mars 2022, Morlaàs.

Salon du vin et de la gastronomie salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs

2022-03-11 17:00:00 – 2022-03-11 22:00:00 salle polyvalente Place de la Hourquie

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Morlaàs

EUR 0 Un seul producteur par appellation est invité à présenter sa production, gage de qualité auxquels les organisateurs, exposants et clients sont très attachés.

Des établissements d’enseignement agricoles et viti-vinicoles présentent les types d’enseignement dispensés et les produits issus de leur production.

Faire découvrir, grâce à la présence de Comités Départementaux de Tourisme français, le tourisme de proximité, riche d’expériences fortes.

19h, Isabelle vous fera découvrir les secrets de fabrication de ses croustades, de la pâte jusqu’à la cuisson, d’après une recette héritée de sa grand-mère et dont elle perpétue la tradition dans sa ferme de Courties.

19h, M Laurent des Biscuits de M Laurent vous dévoilera les secrets de fabrication de ses fameux cookies de « la Mort qui Tue » au travers de démonstrations.

Un seul producteur par appellation est invité à présenter sa production, gage de qualité auxquels les organisateurs, exposants et clients sont très attachés.

Des établissements d’enseignement agricoles et viti-vinicoles présentent les types d’enseignement dispensés et les produits issus de leur production.

Faire découvrir, grâce à la présence de Comités Départementaux de Tourisme français, le tourisme de proximité, riche d’expériences fortes.

19h, Isabelle vous fera découvrir les secrets de fabrication de ses croustades, de la pâte jusqu’à la cuisson, d’après une recette héritée de sa grand-mère et dont elle perpétue la tradition dans sa ferme de Courties.

19h, M Laurent des Biscuits de M Laurent vous dévoilera les secrets de fabrication de ses fameux cookies de « la Mort qui Tue » au travers de démonstrations.

+33 6 84 18 53 54

Un seul producteur par appellation est invité à présenter sa production, gage de qualité auxquels les organisateurs, exposants et clients sont très attachés.

Des établissements d’enseignement agricoles et viti-vinicoles présentent les types d’enseignement dispensés et les produits issus de leur production.

Faire découvrir, grâce à la présence de Comités Départementaux de Tourisme français, le tourisme de proximité, riche d’expériences fortes.

19h, Isabelle vous fera découvrir les secrets de fabrication de ses croustades, de la pâte jusqu’à la cuisson, d’après une recette héritée de sa grand-mère et dont elle perpétue la tradition dans sa ferme de Courties.

19h, M Laurent des Biscuits de M Laurent vous dévoilera les secrets de fabrication de ses fameux cookies de « la Mort qui Tue » au travers de démonstrations.

Marjorie Filho

salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs

dernière mise à jour : 2022-02-11 par OT Nord Béarn