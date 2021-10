Houdemont Houdemont Houdemont, Meurthe-et-Moselle SALON DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE Houdemont Houdemont Catégories d’évènement: Houdemont

SALON DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE Houdemont, 5 novembre 2021, Houdemont. SALON DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE 2021-11-05 10:00:00 – 2021-11-05 20:00:00 Complexe du Mancès 12 Rue de Lorraine

Houdemont Meurthe-et-Moselle Houdemont Le Comité des fêtes houdemontais, en association avec le club services Kiwanis Mirabelles, qui oeuvre pour les enfants, organise les 5, 6 et 7 novembre son premier Salon du vin et de la gastronomie, au complexe du Mancès. Plus de 20 exposants et leurs spécialités sont attendus : des viticulteurs des différentes régions de France et des exposants de la région proposeront divers produits comme le miel des célèbres ruchers houdemontais mais aussi des confiseries, charcuteries, bières, fromages, escargots, safran… +33 3 83 56 21 22 https://www.houdemont.fr/salon-du-vin-et-de-la-gastronomie/ Ville de Houdemont dernière mise à jour : 2021-10-13 par

lieuville 48.64214#6.17778