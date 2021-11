Salon du vin et de la gastronomie de Caumont-l’Eventé Caumont-sur-Aure, 5 décembre 2021, Caumont-sur-Aure.

Salon du vin et de la gastronomie de Caumont-l’Eventé Place du marché, sous la halle et dans les salles des fêtes Caumont l’Eventé Caumont-sur-Aure

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 Place du marché, sous la halle et dans les salles des fêtes Caumont l’Eventé

Caumont-sur-Aure Calvados Caumont-sur-Aure

Venez découvrir le 22e Salon du Vin et de la Gastronomie et son marché de Noël, à Caumont-l’Éventé. Présence de producteurs de vin et de produits régionaux, ateliers, animations diverses… Repas sur réservation.

+33 2 31 37 60 91

dernière mise à jour : 2021-11-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie