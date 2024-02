Salon du vin et de la gastronomie, 13e édition salle polyvalente Morlaàs, dimanche 10 mars 2024.

Plus de 50 producteurs de toute la France et des établissements d’enseignement agricoles/viti-vinicoles, avec un seul producteur par appellation/produit.15h: Vernissage en présence du chef Zian Bodou du restaurant L’Obsidienne suivi d’une dégustation de ganaches parfumées. Remise des récompenses du concours de poésie à 15h.Restauration le midi avec un repas poule au pot assuré par le restaurant On Egin ! (sur réservation). Démonstration de fabrication de gâteau à la broche avec la confrérie du gâteau à la broche d’Arreau. Exposition photos de plats gastronomiques. Stands tourisme. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

salle polyvalente Place de la Hourquie

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine salonvins.morlaas@laposte.net

