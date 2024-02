Salon du vin et de la gastronomie, 13e édition salle polyvalente Morlaàs, samedi 9 mars 2024.

Salon du vin et de la gastronomie, 13e édition salle polyvalente Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Plus de 50 producteurs de toute la France et des établissements d’enseignement agricoles et viti-vinicoles, avec un seul producteur par appellation/produit.Myriam Dupland, artiste peintre sur porcelaine, proposera des ateliers de peinture sur porcelaine pour enfants et adultes sur le thème « Entre terre et mer ».Démonstrations de fabrication des cookies de Mr Laurent et du gâteau à la broche de la Confrérie d’Arreau.Stands tourisme.Restauration le midi avec un repas assuré par le restaurant On Egin ! (sur réservation). Exposition photos de plats gastronomiques. Stands tourisme. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 19:00:00

salle polyvalente Place de la Hourquie

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine salonvins.morlaas@laposte.net

L’événement Salon du vin et de la gastronomie, 13e édition Morlaàs a été mis à jour le 2024-02-12 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN