Salon du vin et de la gastronomie, 13e édition salle polyvalente Morlaàs, vendredi 8 mars 2024.

Plus de 50 producteurs de toute la France et des établissements d’enseignement agricoles et viti-vinicoles, avec un seul producteur par appellation/produit. Exposition photos de plats gastronomiques. Stands tourisme. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 17:00:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

salle polyvalente Place de la Hourquie

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine salonvins.morlaas@laposte.net

