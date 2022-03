Salon du vin et de la bande dessinée Beblenheim Beblenheim Catégories d’évènement: Beblenheim

Haut-Rhin

Salon du vin et de la bande dessinée Beblenheim, 26 mars 2022, Beblenheim. Salon du vin et de la bande dessinée Beblenheim

2022-03-26 – 2022-03-26

Beblenheim Haut-Rhin Beblenheim Si vous aimez la BD et le vin, ce salon est fait pour vous ! Auteurs de BD, caricaturistes ou encore artistes locaux (+un lithographe), chacun trouvera la forme d’art qui lui plaira ! (Thème de l’année : 60ème anniversaire de la BD de Tanguy et Laverdure) Découvrez par exemple Diana KENNEDY, LESCA, Yvan Fernandez (BD Tanguy et Laverdure), Phil, dessinateur et caricaturiste connu des DNA de nombreux autres artistes ! En prime une exposition de maquette d’avions ! Si vous aimez la BD et le vin, ce salon est fait pour vous ! Auteurs de BD, caricaturistes, auteurs de romans…chacun trouvera la forme d’art qui lui plaira ! +33 3 89 47 90 50 Si vous aimez la BD et le vin, ce salon est fait pour vous ! Auteurs de BD, caricaturistes ou encore artistes locaux (+un lithographe), chacun trouvera la forme d’art qui lui plaira ! (Thème de l’année : 60ème anniversaire de la BD de Tanguy et Laverdure) Découvrez par exemple Diana KENNEDY, LESCA, Yvan Fernandez (BD Tanguy et Laverdure), Phil, dessinateur et caricaturiste connu des DNA de nombreux autres artistes ! En prime une exposition de maquette d’avions ! Beblenheim

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Beblenheim, Haut-Rhin Autres Lieu Beblenheim Adresse Ville Beblenheim lieuville Beblenheim Departement Haut-Rhin

Beblenheim Beblenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beblenheim/

Salon du vin et de la bande dessinée Beblenheim 2022-03-26 was last modified: by Salon du vin et de la bande dessinée Beblenheim Beblenheim 26 mars 2022 Beblenheim Haut-Rhin

Beblenheim Haut-Rhin