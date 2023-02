Salon du vin, de la gastronomie et du chocolat Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Salon du vin, de la gastronomie et du chocolat, 25 mars 2023, Niort . Salon du vin, de la gastronomie et du chocolat Parc des expositions de Noron Niort Deux-Sevres

2023-03-25 – 2023-03-25 Niort

Deux-Sevres EUR 3 Des exposants et des animations tout le week-end :

Samedi 25 Mars

– 10h Ouverture des portes du salon Entrée 3 € – un verre de dégustation offert.

– 10h30 Inauguration, visites des stands avec les personnalités et les membres des Lions club.

Vin d’honneur.

– 12h Ouverture de l’espace restauration.

– 15hAtelier Sommelier animé par Jean Bouchet.

– 19h Fermeture aux visiteurs. Dimanche 25 Mars

– 10h Ouverture des portes du salon Entrée 3 € – un verre de dégustation offert.

– 11h Atelier Sommelier animé par Jean Bouchet.

– 12h Ouverture de l’espace restauration.

– 16h Atelier Sommelier animé par Jean Bouchet.

– 19h Clôture du salon Retrouvez la liste des exposants sur : www.salonvinniort.com Des exposants et des animations tout le week-end :

Niort

