Salon du vin, de la gastronomie et du chocolat à Niort Niort, 26 mars 2022, Niort.

Salon du vin, de la gastronomie et du chocolat à Niort Le Dôme – Centre de rencontre 6 Rue Archimède Niort

2022-03-26 – 2022-03-27 Le Dôme – Centre de rencontre 6 Rue Archimède

Niort Deux-Sèvres

EUR 3 Le LIONS CLUB VAL DE SEVRE est heureux de vous inviter à venir très nombreux les 26 et 27 mars 2022 de 10H à 19H à Niort au Dôme de NORON (Centre de rencontres) pour la 15ème édition de son Salon du Vin de la Gastronomie et du Chocolat après deux années d’annulation en raison de la COVID 19.

Nous pouvons compter sur nos fidèles exposants venus de toute la France puisqu’ils sont cette année encore plus d’une centaine à avoir réservé un emplacement.

Grâce, à nos annonceurs locaux, à nos généreux sponsors et à votre participation les excédents de cette manifestation seront affectés aux œuvres sociales du club pour des actions solidaires et d’intérêt général conformes à notre l’objet statutaire.

Tous les bénévoles du LIONS CLUB Val de Sèvre seront heureux de vous accueillir dans la convivialité les 26 et 27 mars prochains.

Lions Club VAL DE SEVRE

Le Dôme – Centre de rencontre 6 Rue Archimède Niort

