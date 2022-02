Salon du Vin Bio Sévrier Hôtel Beauregard Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

**Venez à la rencontre de 20 vignerons bio (label AB) de toute la France !** Le Salon du Vin Bio revient pour une deuxième édition à Sévrier. Il se tiendra à l’Hôtel Beauregard qui se trouve au bord du lac d’Annecy. L’hôtel bénéficie d’un parking gratuit pour les visiteurs du salon. Le salon se tiendra Samedi 2 et Dimanche 3 Avril 2022. Horaires : le Samedi de 11h à 22h et le Dimanche de 10h à 20h. ​​​​​​​ L’évènement regroupe des vignerons bio (label AB) ou en conversion, des différentes régions françaises, venus vous faire déguster et vendre leurs produits en direct. Chaque billet d’entrée à 5 Euros inclus la dégustation auprès de tous les vignerons ou les vignerons de votre choix. Le verre de vin griffé « Salon du vin bio » vous est offert. Comme tout établissement recevant du public, nous serons dans l’obligation en tant qu’organisateur de vérifier auprès des exposants et des visiteurs **la validité du pass sanitaire.**

Un salon du vin bio à taille humaine, pour les consommateurs qui veulent en savoir plus sur ce qu’ils mettent dans leurs verres de vin… Hôtel Beauregard 191 Route d’Albertville, Sévrier Sevrier Haute-Savoie

