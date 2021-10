Salon du vin bio Besançon, 27 novembre 2021, Besançon.

Salon du vin bio 2021-11-27 – 2021-11-28 Hôtel Mercure Parc Micaud 3 Avenue Edouard Droz

Besançon Doubs

Du vin bio de toute la France en vente direct

En moyenne, chaque salon accueille 20 à 30 vignerons BIO de toute la France pour une édition qui dure deux jours

(samedi et dimanche).

Tous les exposants sont des vignerons BIO (label AB) ou en conversion et principalement des exploitations de petite taille qui comptent sur la vente directe et les circuits courts.

L’événement est ouvert au grand public et également aux professionnels qui souhaitent référencer de nouvelles pépites.

dernière mise à jour : 2021-09-30